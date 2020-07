Kina anklager New Zealand for brudd på folkeretten

Kinas ambassade i New Zealand kaller i en uttalelse avgjørelsen «et grovt brudd på folkeretten». De hevder samtidig at det er en grov innblanding i noe som er et kinesisk anliggende.

New Zealand avbrøt utleveringsavtalen som følge av Kinas sikkerhetslov om Hongkong, som trådde i kraft 1. juli i år.

– Kinas nye sikkerhetsavtale har ødelagt rettsstatsprinsippene, undergraver «ett land, to systemer»-rammeverket som understreker Hongkongs unike status og går mot Kinas forpliktelser til det internasjonale samfunnet, sier New Zealands utenriksminister Winston Peters i en uttalelse.

New Zealand strammet også inn kontrollen med våpeneksporten til Hongkong.