Frankrike forbyr elektrisk oppvarming av uterestauranter

Tiltaket ble kunngjort mandag og inngår i president Emmanuel Macrons plan for å redusere CO2-utslipp. Presidentens grønne ambisjoner skal angivelig gjennomsyre den økonomiske pakken som skal få Frankrike på fote etter covid-19-krisen.

Etter de voldsomme sammenstøtene mellom politi og de gule vestene i fjor, opprettet presidenten et Borgernes Klimaråd, der 150 tilfeldig utplukkede personer sist måned kunngjorde flere titalls forslag, blant dem forbud mot elektrisk oppvarming av uteserveringer.

Røykeforbud

Denne delen av fransk restaurantliv tok seg kraftig opp etter at røykeforbudet ble innført i 2008. Eiere av barer og restauranter skjønte fort at kundene kunne beholdes ved å la dem bestille utendørs under behagelige klimatiske forhold. Slike varmelamper er også utbredt i Oslo og mange andre byer i den vestlige verden.

Miljøvernerne raste og mente at dette var sløsing med strøm og gass og at fellesskapet ikke skulle gjøre det mer behagelig for inngrodde røykere. Etterhvert har en håndfull franske byer innført forbud mot utendørs oppvarming, men i Paris har borgermester Anne Hidalgo så langt sagt nei, under henvisning til store tap for restaurantbransjen.

Men mandag varslet altså Macrons nye miljøvernminister Barbara Pompili at det fra slutten av neste vinter blir nye regler og at kundene får kle på seg. Restaurantene får fortsette med oppvarming denne vinteren ettersom mange av dem sliter økonomisk.

Sløsing

– Folk forstår at vi befinner oss i en farlig situasjon. Hvis vi ikke gjør noe, får vi en økologisk krise etter den pågående helsekrisen. Vi kan ikke fortsette å varme opp uteserveringer når det er null grader, bare for at folk skal kunne sitte i varmen og ta en kaffe. Det er energisløsing, sa ministeren i et intervju med avisa Le Monde.

Det blir også forbudt å holde dørene åpne til bygninger med luftavkjøling om sommeren.

Blant andre tiltak som vil bli kunngjort gjennom presidentdekreter de kommende månedene, er økte krav til isolasjon i nybygg og forbud mot kull- og oljefyring. En nasjonal plan skal skjerme naturområder mot bygging av nye kjøpesentre, men regjeringen nedlegger ikke et forbud slik miljøvernere krevde.