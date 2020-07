Kim: – Aldri mer krig, takket være atomvåpnene

Talen ble holdt i forbindelse med 67-årsdagen for den koreanske krigen mellom 1950 og 1953. I den la Kim vekt på at atomvåpnene landet har, er en garanti for dets overlevelse, melder Reuters.

– Nå er vi i stand til å beskytte oss fra et hvilket som helst form for press og militære trusler fra imperialister og fiendtlige styrker, sier Kim.

– Takket være vår pålitelige og effektive selvforsvars og avskrekkende atomvåpen, vil det ikke igjen bli krig og vårt lands sikkerhet og framtid er garantert for evig, sier han.

Talen ses i USA i sammenheng med de langvarige samtalene mellom landene om en nedrustning av Nord-Koreas atomvåpenarsenal. Kim og USAs president Donald Trump møttes for å diskutere saken i 2018, men siden da har forsøket på videre samtaler falt sammen.