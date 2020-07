Johnson vil investere milliarder i sykkelstier

Den britiske statsministeren har lagt fram flere forslag til tiltak for folkehelsa denne uka. Ifølge AFP vil han at britene skal sykle seg ut av nedstengningen og dermed komme ut av koronakrisen med bedre helse.

Det er han forberedt på å bruke flere milliarder pund på. Målet er å bygge flere tusen mil med sykkelstier i byer og landsbyer.

– For å bygge en sunnere, mer aktiv nasjon, må vi ha den rette infrastrukturen på plass for å gi folk selvtillit til å reise på to hjul, sier Johnson.

Tall fra helsemyndighetene viser at to tredeler av den voksne befolkningen i Storbritannia er over det som kalles en sunn vekt. Johnson har også lagt fram planer om å pålegge restauranter å vise kalorinivået til rettene i sine menyer, samt forby «kjøp 1 og få 1 gratis»-tilbud på usunne produkter.