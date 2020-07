Det var ikke uvanlig at 28 år gamle Garrett Foster deltok i demonstrasjoner på lørdagskvelden. Slik han gjorde i helgen. Denne gangen var demonstrasjonen for «Black Lives Matters-bevegelsen». Sammen med sin forlovede vil den unge mannen vise sin støtte. Det ender med at han mister sitt eget liv.

En bil med to personer opptrer aggressivt mot demonstrasjon og kjører bilen hissig mot demonstrantene, skriver The New York Times. Foster går mot dem og blir skutt av den ene personen i bilen tre ganger. Han kunngjøres død ved ankomsten til sykehuset.

Historien stopper dessverre ikke her. For gjerningsmannen hevder at han skyter i selvforsvar. Det viser seg, som det også er mulig å se i videoen over, at Garrett Foster er bevæpnet. Synlig bevæpnet med en rifle av type AK-47 hengende over skuldrene.

Tillatt med våpen

Ifølge The New York Times er det ikke uvanlig at demonstranter stiller bevæpnet i staten Texas. Lovene i staten tillater det, og dermed møter ofte representanter fra ytterste venstre og høyre med våpen hengende over skulderen.

Altså er det dette mannen som avfyrer våpenet sitt og dreper Garrett Foster ser.

Etter å ha vist aggressiv opptreden, blir bilen hans omringet av demonstranter som slår mot bilen. Sjåføren ser Foster komme og skyter ham fra innsiden av bilen. Når de råkjører for å komme seg bort fra folkemengden, tar en annen demonstrant fram pistol og skyter to ganger mot bilen.

Bilføreren ringer så til politiet og forteller at han har vært involvert i en skuddveksling, og at han hadde forlatt stedet.

Ifølge politisjef Brian Manley i Austin forteller sjåføren at Foster skal ha siktet mot ham og at mannen så skjøt 28-åringen i selvforsvar.

Begge de to som skjøt er blitt avhørt. De har begge våpenlisens og er løslatt i påvente av etterforskningen.

Politi kritiserer Foster

Lederen i Austins politiforbund, Kenneth Casaday, har i etterkant vært kritisk til Foster. Han har skrevet på Twitter dagen etter at Foster: «...var på jakt etter en konfrontasjon og nå fikk han den». Casaday sikter til et intervju med Foster like før han blir skutt.

I intervjuet forklarer Foster at han har med seg våpenet til demonstrasjonen fordi:

– De lar oss ikke demonstrere i gatene lenger, så vi må praktisere noen av rettighetene våre. Bruker jeg det mot politiet er jeg død, og jeg tror at de som hater oss er for feige til å gjøre noe med det.

Foster har tjenestegjort i det amerikanske militæret. Familie og venner mener han ikke var ute etter bråk eller å bruke våpenet.

Under demonstrasjonen ble han sett mens han skjøv sin forlovedes rullestol.