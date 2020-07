Livstid for drapet på Wilma (17) i Uddevalla

Blant bevisene mot 23-åringen er en kroppsdel som ble funnet i gjemt i leiligheten der paret bodde, samt blodspor. Naboer hørte dessuten krangling og skrik fra leiligheten samme dag som jenta forsvant.

Dommen falt i tingretten i Uddevalla mandag. Mannen har nektet seg skyldig og har tidligere sagt at han vil anke en eventuell dom.

At det ble livsvarig fengsel, er ikke overraskende ettersom en rettspsykiatrisk rapport har konkludert med at mannen ikke anses å lide av en alvorlig psykisk forstyrrelse, verken da drapet ble begått eller etterpå. Ekspertene fastslår imidlertid at han har narsissistiske trekk.

Kraftig vold

Tingretten fastslår i dommen at det ikke finnes noen formildende omstendigheter for 23-åringen. Drapet ble begått med kraftig vold, og forløpet dro ut i tid.

Dessuten behandlet han liket på en krenkende måte. Kun én kroppsdel er blitt funnet, gjemt i leiligheten. Det at resten av levningene ikke er funnet, anses å bidra til fortsatt lidelse for jentas pårørende, står det i en pressemelding fra tingretten.

Mannen er også dømt til å betale 60.000 kroner i erstatning til hver av Wilmas foreldre, samt til hennes søster.

Letingen fortsetter

Påtalemyndigheten skriver i en pressemelding at de er fornøyd med at mannen er dømt til lovens strengeste straff, slik aktoratet også hadde lagt ned påstand om.

Etter at 17-åringen forsvant, ble det iverksatt et stort søk etter jenta, både på land og på sjøen. Mange lokale innbyggere deltok som frivillige. Så sent som for to uker siden søkte politiet med helikopter og båter etter hennes levninger. Flere frivillige har også fortsatt å lete i traktene rundt Uddevalla.