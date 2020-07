Fortsatt sommer i nord

– Det blir sommervær, lite vind og temperaturer på rundt 20 grader. Kanskje litt regn i indre strøk, sier vakthavende meteorolog Magnus Ovhed ved Meteorologisk institutt til NTB.

Dermed fortsetter det gode været i nord som begynte i helgen. For Sør-Norge ser det dårlig ut fram til onsdag.

– Det er et kraftig nedbørsområde som kommer inn over Sør-Norge i løpet av mandagskvelden og blir liggende over tirsdag og onsdag. Det blir ikke kraftige byger med styrtregn, men det blir mye nedbør, forteller Ovhed.

Fra torsdag og utover er det bedring i sikte i sør, da ventes det både oppholdsvær og varmere temperaturer. For Midt-Norge og Nordland er det ventet mer variert vær.

– Da får man ta mulighetene som kommer, sier meteorologen.