USAs Sør-Korea-ambassadør fjerner kontroversiell bart

Harris har vært en omstridt mann i Sør-Korea og kritisert på flere fronter, noe som tok en ny vending da også barten hans fikk medfart. Ambassadøren, som har en japansk mor, ble i avisspalter anklaget for å ha en bart som minnet om japanske generaler på den tiden Sør-Korea var under okkupasjon.

Japans okkupasjon av Sør-Korea fra 1910 til kapitulasjonen i 1945 er fortsatt et betent tema i Sør-Korea.

Harris har selv vist til at barten er et personlig anliggende, og i januar avviste han de historiske sammenligningene. Men i helgen la han ut en video på sosiale medier av at han tok barten på en tradisjonell sørkoreansk frisørsalong.

I videoen sier han at han gjorde det i møte med den sørkoreanske sommeren.

– Jeg er glad jeg gjorde det, skriver Harris på Twitter.