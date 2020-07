Australias statsminister vil delta på G7-møtet i Washington

– Vår allianse med USA er grunnvollen i Australias forsvarsstrategi, så det ville vært veldig uvanlig for oss å ikke oppsøke hver mulighet til å møtes ansikt til ansikt, sier Morrison til nyhetsbyrået Australian Associated Press. Han sier han planlegger å dra så lenge koronapandemien ikke setter en stopper for møtet, som er satt til september.

Australia utgjør egentlig ikke en del av G7, men USAs president Donald Trump inviterte Morrison tidligere i år.

Denne uken skal Australias forsvarsminister Linda Reynolds og utenriksminister Marise Payne i møter i Washington med sine amerikanske motstykker.