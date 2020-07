Tyskland avviser USAs forslag om G7-retur for Russland

I et intervju med den tyske avisen Rheinische Post sier Maas at det ikke er aktuelt for Russland å komme tilbake til gruppen av verdens sju største økonomier så lenge landet ikke gjør noe for å løse konflikten på Krim-halvøya og i Øst-Ukraina.

Det var i 2014 at Russland ble kastet ut av den daværende G8-gruppen, etter at landet annekterte Krim-halvøya i Ukraina. Trump åpnet i forrige måned for å invitere Russland igjen, skriver Reuters.

Det russiske utenriksdepartementet har på sin side avvist amerikanske antydninger om at det har vært samtaler om en russisk tilbakekomst.

Russland er fremdeles med i den bredere sammensatte gruppen G20.

– G7 og G20 er to fornuftige format. Vi trenger ikke G11 eller G12, sier Maas om Trumps forslag om å også invitere Australia, Sør-Korea og India på G7-møtet, som etter planen skulle pågått i juni, men som er utsatt til september.

Canada og Storbritannia har fra før avvist at en Russland-retur blir godtatt.