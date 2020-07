FN: 6.000 pakistanske islamister oppholder seg i Afghanistan

Gruppen står bak en rekke angrep på både militære og sivile mål i Pakistan.

I rapporten som ble offentliggjort denne uken, heter det at organisasjonen har knyttet seg til den afghanske avdelingen av ekstremistgruppa IS, og at noen medlemmer også har sluttet seg til den. IS i Afghanistan holder til i den østlige delen av landet.

Ifølge rapporten er den afghanske IS-grenen hardt rammet av angrep fra sikkerhetsstyrkene og styrker fra USA og Nato. Det er også meldt om sammenstøt med Taliban. Det anslås at gruppa omfatter rundt 2.200 medlemmer.

Rapporten er utarbeidet av FNs såkalte Analytical Support and Sanctions Monitoring Team, som holder oppsyn med ekstremistgrupper og terroraktivitet verden over.