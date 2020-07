Bærplukkere fra Thailand får grønt lys til å reise til Sverige

Det stilles imidlertid enkelte krav til selskapene som skal ta imot dem, melder Sveriges Radio Ekot.

For å hindre coronasmitte kreves det blant annet at de ordner med transport og bolig uten risiko for trengsel.

Myndighetene i Bangkok krever også en garanti for at sesongarbeiderne får minstelønn på minst 22.049 svenske kroner i måneden.