Modige kvinner tar opp kampen mot Lukasjenko

Lukasjenko har styrt Hviterussland med hard hånd de siste 26 årene og har ryddet politiske motstandere av veien ved å kaste dem i fengsel.

9. august skal det holdes presidentvalg i landet, og nå har tre modige kvinner tatt opp kampen mot den 65 år gamle diktatoren som håper på gjenvalg.

37 år gamle Svetlana Tikhanovskaja har sendt barna sine ut av landet og er den eneste fra opposisjonen har fått tillatelse til å stille som kandidat.

Den tidligere språklæreren viderefører dermed ektemannen Sergej Tikhanovskij kamp. Den kjente bloggeren sitter fengslet og deler skjebne med mange andre kritiske røster i Hviterussland.

Demonstrasjoner

Tusenvis av hviterussere har de siste ukene demonstrert med krav om demokrati og frihet i den tidligere sovjetrepublikken, som ligger mellom Russland og EU-landet Polen.

Hundrevis er kastet fengsel, men nå skjer likevel det som mange for kort tid siden anså som utenkelig. Tikhanovskaja har alliert seg med to andre kvinner som representerer kandidater som den statlige valgkommisjonen har avvist.

Da Tikhanovskaja innledet valgkampen i hovedstaden Minsk, sto Maria Kolesnikova ved hennes side. Hun ledet tidligere valgkampen til den fengslede banksjefen Viktor Babariko.

Veronika Zepkalo, som er gift med forretningsmannen Valerij Tsepkalo, var også på plass. Tsepkalo forsøkte også å bli kandidat, men ble nektet.

Kraftfullt budskap

Lukasjenko har aldri tatt kvinnelige politikere på alvor, men nå står han plutselig overfor en trio som utfordrer hans mannsdominerte regime.

– Det er en allianse uten program, men med et kraftfullt budskap. Hviterussland trenger endringer slik at folk kan få velge fritt, sier Maryna Rakhlei i tankesmia Marshall Fund i Berlin.

– Som i det tidligere Øst-Tyskland er nå viljen til endring stor nok, tror hun.

– Det minner om den tiden da eliten ikke fikk med seg hva som faktisk skjedde i samfunnet, og plutselig ble muren revet, sier Rakhlei.

Trusler

– Noe er på gang nå, proklamerte Tikhanovskaja nylig i et TV-intervju.

Tidlig i valgkampen sto hun gråtende fram og fortalte om truslene om at hun ville miste barna på ti og fire år dersom hun ikke trakk seg.

Nå er tårene borte og uttrykket bestemt når hun innstendig oppfordrer sine landsmenn til å avgi stemme og forhindre at Lukasjenko får fornyet tillit gjennom et alt annet enn demokratisk valg.

– Stem på meg, sier hun og lover å løslate alle politiske fanger dersom hun vinner.

Valgkampen hennes ledsages av videoer og protestsanger med titler som «Muren kollapser», og oppslutningen er tilsynelatende økende.

Økonomisk og sosial krise

– Vi opplever for tiden en unik politisering i samfunnet, sier analytikeren Artjom Shraibman i Minsk.

Hovedårsaken er den dype økonomiske og sosiale krisen i landet, som er svært avhengig av Russland, tror han.

Lukasjenko har reell støtte fra mellom 20 og 25 prosent, anslår Shraibman.

Meningsmålinger gjengitt i statlige medier gir presidenten over 70 prosent oppslutning, mens opposisjonen hevder at han bare har 3 prosent av folket i ryggen.

– Det er vi som er majoriteten, sier Tikhanovskaja, som også anklager Lukasjenko for å skjule omfanget av koronakrisen i Hviterussland.

– Jeg misliker det faktum at folk dør av koronaviruset og at de som har makta skjuler det reelle omfanget, sier hun.

Har endret alt

Lukasjenko har fra første stund forsøkt å avdramatisere hvor farlig koronaviruset er og har sagt at folk må fortsette å jobbe fordi de økonomiske konsekvensene av nedstengning er enda farligere.

– Koronaviruset har endret alt, sier Rakhlei, som viser til at presidenten har snakket nedsettende om ofrene for viruset.

Mange hviterussere har derfor fått et annet syn på Lukasjenko, som tidligere har forsøkt å framstille seg selv som nasjonens far som har omtanke for alle, mener hun.

Tikhanovskaja mener at hviterusserne nå har to valg:

– Fortsett å leve fattigdom, eller gjør Hviterussland til det landet vi fortjener å leve i.