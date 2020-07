Bilfører kjørte inn i demonstranter i USA

Demonstrantene gikk på en hovedvei gjennom forstaden Aurora da et kjøretøy kjørte gjennom folkemengden. Bilen ble tauet inn av politiet og saken etterforskes, opplyser politiet.

Politiet melder også om at en demonstrant skjøt med et våpen og traff minst én annen person som demonstrerte. Skuddofferet ble sendt til sykehus og tilstanden var stabil, opplyser politiet.

Videre knust demonstranter vinduer på en rettsbygning, og det ble satt fyr på et kontor. Politiet erklærte demonstrasjonen ulovlig og beordret de frammøtte til å forlate området.

Spenningen har økt under pågående demonstrasjoner i USA etter at Washington har sendt føderale sikkerhetsstyrker inn i Portland i Oregon for å slå ned slå ned demonstrasjoner der.

Demonstrasjonene startet etter at George Floyd døde i politiets varetekt i Minnesota 25. mai. I Colorado har demonstrantene rettet oppmerksomheten mot Elijah McClain som døde under lignende omstendigheter i Aurora i august i fjor.