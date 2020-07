Føderal dommer stanser Seattles nye politilov

Seattle meislet ut en ny lov som forbyr politiet fra å bruke tåregass, pepperspray og sjokkgranater for å kontrollere folkemengder og splitte opp demonstrasjoner. Loven ble enstemmig vedtatt av byrådet i Seattle i forrige måned.

Men dommer James Robart fikk fredag kveld grønt lys fra føderale myndigheter til å blokkere den nye loven. Justisdepartementet i Washington viser til at forbud mot tåregass og andre virkemidler for å kontrollere folkemengder, kan føre til at politiet må bruke mer makt og dermed øke risikoen for bruk av dødelige våpen.

Temaet må diskuteres grundigere mellom bymyndighetene og Washington før en slik lov eventuelt kan tre i kraft, argumenterte Robart fredag kveld.