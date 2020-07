Amerikansk konsulat i Kina gjør klar til stengning

Stengningen skjer som svar på at USA har beordret det kinesiske konsulatet i Houston stengt. Forholdet mellom de to landene blir stadig kjøligere, og begge sider beskylder den andre for å sette nasjonens sikkerhet i fare.

Det er ikke kjent når amerikanerne må forlate konsulatet i Chengdu.

Journalister på stedet sier tre flyttebiler kjørte fram til bygningen lørdag ettermiddag, og renholdere ble sett med minst ti store svarte søppelsekker på stedet tidlig om morgenen. Da en av sekkene revnet, kom makulert papir til syne.

Andre stabsmedlemmer kunne ses inne i bygningen med pappesker, traller og kofferter på hjul.

Industrispionasje



Myndighetene i Beijing sier stengningen av konsulatet var et legitimt og nødvendig svar på det som omtales som urimelige tiltak fra amerikansk side. De hevder at staben satte kinesiske interesser i fare med sin virksomhet.

Myndighetene i Washington sier på sin side at det kinesiske konsulatet i Houston sto i spissen for en innsats for å stjele amerikanske bedriftshemmeligheter og medisinsk forskning.

De siste kinesiske diplomatene forlot konsulatet i Houston fredag.

Brutt opp



Avisen Houston Chronicle meldte at en bakdør til bygningen ble brutt opp 40 minutter etter at evakueringsfristen gikk ut. CNN melder at sikkerhetsstyrker gikk inn i bygningen etter at det kinesiske personellet hadde forlatt stedet, noe kinesiske myndigheter lørdag ga tydelig uttrykk for sin misnøye med.

– Bygningen er Kinas nasjonale eiendom, het det i en uttalelse der det ble vist til Wien-konvensjonen og en traktat om det diplomatiske forholdet mellom USA og Kina.

– Kina vil komme med et passende og nødvendig svar, het det videre.

Forsker pågrepet



Fredag ble en kinesisk forsker pågrepet i USA for visumsvindel.

Amerikanske myndigheter mener forskeren, Tang Juan (37), skjulte at hun hadde bånd til Folkets frigjøringshær og til landets kommunistparti da hun søkte om visum til USA. Siktelsen mot Tang og tre andre ble kunngjort torsdag.

Tang var den siste av de fire som ble pågrepet, etter at justisdepartementet i Washington beskyldte det kinesiske konsulatet i San Francisco for å skjule en ettersøkt person.

Hun er nå fengslet i California, og skal etter planen framstilles for retten mandag.