Flere meldinger om nye massedrap i Darfur

Aktivister og en opprørsgruppe opplyste fredag kveld til AP at flere var drept og såret i et angrep i byen Gereida. En stammeleder forteller lørdag til AFP at minst 20 er drept i et angrep i Aboudos i det samme området. Det er uklart om det dreier seg om den samme hendelsen.

Mohamed Abdel-Rahman al-Nayer, en talsmann for opprørsgruppen Sudans frigjøringsbevegelse, opplyser at det skjedde et angrep torsdag da væpnede menn åpnet ild mot sivile som var på vei til gårdene sine i byen Gereida. Han sier 15 ble drept.

Adam Regal, en talsmann for en lokal organisasjon som driver leirer for fordrevne flyktninger i Darfur, sier at sju sivile ble drept.

Jordeiere vendte tilbake



Stammelederen Ibrahim Ahmad forteller på sin side om et angrep i Aboudos.

– For to måneder siden organiserte regjeringen et møte mellom de opprinnelige jordeierne og de som tok jordene deres, sier han, med henvisning til hendelser under krigen i området.

– De kom til enighet om at jordeierne skulle vende tilbake til sine gårder, men på fredag kom det væpnede menn som åpnet ild og drepte 20 mennesker, blant dem to kvinner og barn, sier han, og sier det skjedde på stedet Aboudos, 90 kilometer sør for Nyala.

Han sier 20 ble såret, og at dødstallet kan komme til å stige.

Siden 2003



Krigen i Darfur startet i 2003 da opprørsgruppene SLM og JEM grep til våpen mot Omar al-Bashirs regime, som de beskyldte for å undertrykke ikke-arabere.

Myndighetene slo hardt tilbake med hjelp av den beryktede arabiske Janjaweed-militsen. Ifølge Den internasjonale straffedomstolen ICC og menneskerettighetsgrupper ble drap, voldtekt og plyndring gjennomført i stor skala. Landsbyene til afrikanske folkegrupper ble brent ned til grunnen, og millioner av mennesker ble drevet på flukt.

Ifølge FN har konflikten kostet flere enn 300.000 mennesker livet.