Russland kaller beskyldninger om våpentest i verdensrommet for propaganda

Torsdag uttalte USA at Russland utførte testen 15. juli og at trusselen mot amerikanske systemer var «reell, alvorlig og økende». Også Storbritannia beskyldte russerne for å ha gjort en slik test.

Det russiske utenriksdepartementet insisterer på at det dreier seg om et lite romfartøy som undersøkte en annen russisk satellitt på nært hold.

– Vi ber våre amerikanske og britiske kolleger om å vise profesjonalitet, skriver departementet og ber om samtaler istedenfor «propagandistiske informasjonsangrep» fra USA og Storbritannia.

Departementet sier at testene som ble utført forrige uke, «ikke skapte en trussel for annet romutstyr og viktigst av alt ikke brøt med folkeretten».

Testen skal ifølge USA ha hatt likhetstrekk med en russiske myndigheter gjennomførte i 2017 og omtales som «uforenlig med den oppgitte rollen som inspeksjonssatellitt».

Russerne svarer at USA og Storbritannia «naturligvis tier om sin egen innsats» og hevder at landene har programmer om mulig bruk av «inspektørsatellitter» og «reparasjonssatellitter» som anti-satellittvåpen.

Torsdag hadde USAs president Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin en telefonsamtale om våpenkontroll, ifølge Det hvite hus. Det er ikke kjent om satellittesten var et av temaene som ble diskutert.