Brasil: Hydroksyklorokin har ingen virkning på covid-19

Studien er publisert i New England Journal of Medicine og har sett på om hvorvidt hydroksyklorokin bedrer tilstanden for pasienter som har milde til moderate covid-19-plager. Forskerne har sett på om stoffet kan ha en slik funksjon enten alene eller i kombinasjon med antibiotika.

Konklusjonen er et nederlag for president Jair Bolsonaro. Hans regjering har siden mai anbefalt leger i Brasil om å skrive ut hydroksyklorokin eller det beslektede malarialegemiddelet klorokin, samt antibiotika, på resept, så snart pasienter har symptomer på koronavirus.