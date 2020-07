Portlands ordfører gasset av Trumps utsendte sikkerhetsstyrker

Ordfører Ted Wheeler (D) sto ved barrikadene foran en føderal domstol i Portland da han onsdag kveld flere ganger ble sprayet med tåregass av de føderale agentene som befinner seg i byen på ordre fra president Donald Trump.

Wheeler ble stort sett blitt hånet av demonstrantene da han besøkte stedet, men fikk applaus da han ropte «black lives matter». Ordføreren har vært en tydelig kritiker av tilstedeværelsen til de føderale sikkerhetsstyrkene som president Donald Trump har sendt til byen.

– Jeg vil takke alle de tusener som har kommet for å protestere mot Trump-administrasjonens okkupasjon av denne byen. Det viktige er at dette ikke bare er noe som skjer i Portland, men vi er i frontlinjen her, sa Wheeler.

Torsdag kveld opplyste det amerikanske justisdepartementet at hendelsen der Wheeler ble gasset flere ganger skal bli gransket. Foruten Wheeler har også Portlands egen påtaleleder klaget på de føderale agentenes framferd.

Trump har forsvart handlingen med å sende føderale styrker til Portland med å hevde at han gjør det for å hjelpe byen etter at den «mistet kontrollen» i kjølvannet av drapet på George Floyd.

Siden 14. juli har føderale agenter fra Department of Homeland Security (DHS), i militære uniformer uten navn og i umerkede biler, slått ned på demonstrasjoner utenfor tinghuset og andre offentlige bygninger i byen. Flere personer har blitt pågrepet av DHS under opptøyene.