Storbritannia og USA beskylder Russland for våpentest i verdensrommet

– Vi er bekymret over måten Russland testet en av sine satellitter på, ved å skyte ut et prosjektil med egenskapene til et våpen, sier Harvey Smyth, som leder romdirektoratet i det britiske forsvarsdepartementet.

– Denne typen handlinger truer fredelig bruk av verdensrommet og risikerer å skape vrakgods som kan skade satellitter som verden er avhengig av, fortsatte Smyth.

Amerikanske myndigheter melder om det samme.

Tidligere test

– Vi har bevis på at Russland gjennomførte en ikke-destruktiv test av et rombasert anti-satellittvåpen den 15. juli, heter det i en uttalelse fra US Space Command.

Testen skal ha hatt likhetstrekk med en russiske myndigheter gjennomførte i 2017, og omtales som «uforenlig med den oppgitte rollen som inspeksjonssatellitt».

– Det russiske satellittsystemet som ble brukt under denne våpentesten i bane er det samme som vi ga uttrykk for bekymring for tidligere i år, da Russland manøvrerte nær en satellitt som tilhører USAs regjering, sier general John Raymond i uttalelsen.

Snakket sammen

Han mener dette er ytterligere et tegn på at Russland fortsetter innsatsen for å utvikle og teste rombaserte systemer.

– Dette er i tråd med den militære doktrinen fra Kreml som går ut på å ta i bruk våpen som kan sette amerikanske og allierte kapasiteter i rommet i fare, sier Raymond.

USAs president Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin hadde torsdag en telefonsamtale om våpenkontroll, ifølge Det hvite hus. Det er ikke kjent om satellittesten var et av temaene som ble diskutert.

– Inspeksjon

Russiske myndigheter har en annen versjon av hendelsen, og forsvarsdepartementet i Moskva sier det dreier seg om et lite romfartøy som undersøkte en annen russisk satellitt på nært hold.

– Inspeksjonen ga verdifull informasjon om objektet som ble undersøkt, som så ble sendt til kontrollsenteret på bakken, heter det.

Brian Weeden, som er ekspert på rompolitikk i forskningsstiftelsen Secure World Foundation, sier at han tror de amerikanske og britiske bekymringene er rettmessige. Stiftelsen jobber for fredelig bruk av verdensrommet.

– Jeg tror de er inne på noe. Jeg synes også dette så svært mistenkelig ut, sier han.

Ifølge Weeden ble et objekt skutt ut fra satellitten Kosmos 2543 med en relativ fart på over 650 kilometer i timen.

– Det er uvanlig, veldig uvanlig. Og det er svært likt en hendelse tilbake i 2017 da en annen russisk satellitt sendte ut en lite objekt i høy hastighet, sier Weeden.