WHO-sjefen kaller Pompeos påstander usanne og uakseptable

WHO la ut en uttalelse om saken allerede onsdag, og torsdag kommenterte organisasjonens leder Tedros Adhanom Ghebreyesus påstanden under en nettoverført pressekonferanse.

– Kommentarene er usanne og uakseptable og uten noe grunnlag, sa Ghebreyesus.

Han advarte samtidig mot å ta i bruk pandemien som et politisk virkemiddel, og slo fast at WHOs fokus er å redde liv.

Pompeo framsatte ifølge britiske medier påstanden om at WHOs leder er «kjøpt» av Kina under et møte med spesielt inviterte folkevalgte i London tirsdag. Han hevdet ifølge The Times at anklagen mot WHO-sjefen var basert på solid etterretning, uten å legge fram noe mer konkret.

Ifølge avisen sa han også at valget av Ghebreyesus hadde ført til «døde briter». Det lukkede arrangementet var arrangert av Henry Jackson Society, en sterkt Kina-kritisk tankesmie.

The Telegraph gjenga også Pompeos påstand om at Tedros «ble kjøpt av de kinesiske regjeringen».

I et intervju med dansk TV onsdag hevdet Pompeo at organisasjonen hadde blitt korrupt.

USA trakk seg tidligere i år fra WHO-samarbeidet, og president Donald Trump anklaget organisasjonen for å ha sviktet under pandemien. Beslutningen trer i kraft fra 6. juli 2021. USA er hardt rammet av coronapandemien og har så langt registrert over 4,1 millioner smittetilfeller og mer enn 146.000 dødsfall.