FBI tror kinesisk konsulat skjuler ettersøkt forsker

Ifølge FBI løy Tang Juan om sin militære bakgrunn da hun søkte om visa for å jobbe på Universitet i California, Davis i oktober.

Politiet fant bilder og dokumentasjon som tilsa at Tang tjenestegjorde i det kinesiske militæret. Det avviste hun igjen i et avhør forrige måned.

FBI antar at Tang dro til det kinesiske konsulatet i San Francisco etter avhøret 20. juli og har blitt værende der.

Påstandene kommer i kjølvannet av at USA siktet to kinesiske hackere for å ha stjålet forretningshemmeligheter verden over. De er ifølge siktelsen tilknyttet Kinas sikkerhetsdepartement.

Det går ikke fram av siktelsen om hackerne har lyktes med å tilegne seg viktige data knyttet til forskning og utvikling av koronavaksine, men alt i januar skal de ha forsøkt å bryte seg inn i dataanlegget til flere amerikanske firma som jobber med dette.

Onsdag uttalte Kina at USA «brått» hadde bedt landet stenge konsulatet sitt i Houston i Texas. Kineserne har lovet å gjengjelde beslutningen dersom den ikke blir omgjort.

Stengingen ser ut til å være en del av USAs tiltak for å stramme inn overfor kinesiske diplomater, journalister, akademikere og andre som befinner seg i USA.