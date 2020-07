Dansk politi frykter DNA-feil i tusenvis av saker

Politiet plukket først ut 3.450 saker der DNA-bevis bidro til domfellelse, men har nå besluttet å gjennomgå DNA-beviser i ytterligere 5.000 saker.

Det danske Rigspolitiet orienterte denne uka justiskomiteen i Folketinget om beslutningen.

Bakgrunnen for gjennomgangen var en straffesak i juni, der en person ble dømt for innbrudd og DNA-bevis var avgjørende for domfellelsen.

I ettertid viste det seg at den dømte var uskyldig, noe som har reist tvil om bruken av DNA-beviser i Danmark.