Tidligere SS-offiser dømt til to års betinget fengsel

93-åringen var som 17-åring fangevokter i Stutthof-leiren, som var den første nazistene bygde utenfor Tyskland.

Siden Dey var 17 år på hendelsestidspunktet, har saken blitt behandlet av en ungdomsdomstol i Hamburg.

– I dag ønsker jeg å si unnskyld til alle som gikk gjennom denne helvetesaktige galskapen og til alle deres slektninger og etterkommere, sa 93-åringen i retten tidligere denne uken.

Dey mente i retten at han var uskyldig i drapet på de 5.230 personene, fordi han ifølge egne utsagn kun sto vakt og fulgte ordre.

Han innrømmet i retten at han hadde hørt dødsskrik fra gasskamrene og sett kropper bli fraktet og brent, men nektet for at han noen gang hadde skadd noen personlig eller brukt våpenet sitt.

Nazijeger: – Skuffet

Dommen lød på 2 års betinget fengsel for medvirkning til drap for månedene han tjente som fangevokter mot slutten av andre verdenskrig.

I domsavsigelsen la dommer Anne Meier-Göring vekt på at Dey visste at det foregikk massedrap i fangeleiren som han bevoktet.

– Hvordan kunne du godta å bli vant til denne grusomheten, spurte Meier-Göring den tidligere fangevokteren.

Efraim Zuroff, krigsforbryterjeger for Simon Wiesenthal senter i Jerusalem, er skuffet over at Dey ventet helt til rettssaken med å beklage overfor ofrene, overlevende og etterlatte. Men han er enda mer skuffet over selve dommen.

– Vi er glad han ble dømt, men skuffet over straffeutmålingen, som bare føles som en fornærmelse for de overlevende og etterlatte. Det må være et element av straff, sier nazijeger Zuroff.

Nordmann vitnet mot Dey

Blant dem som avga vitnemål i saken, var den norske motstandsmannen Johan Solberg. Han var den gang 22 år gammel, og den siste norske overlevende fra fangeleiren.

Solberg døde 23. juni i år, men bistandsadvokaten hans, Patrick Lundevall-Unger, sa til VG tirsdag at han forventet en fellende dom i saken.

– Dommen er riktig og meget viktig. Domstolen sender et klart budskap om at historien og hendelsene som skjedde under andre verdenskrig, ikke glemmes, sier han til VG.

I januar sa Solberg følgende om rettssaken til VG:

– Det at den tiltale ikke må sone i fengselet, er ikke viktig. Det som er viktig, er signaleffekten dommen utstråler, samt at de få overlevende som fortsatt lever, og de som har gått bort, har fått rettferdighet for den grusomme skjebnen de måtte gjennomleve, sa han.