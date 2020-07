Ocean Viking holdes igjen av italiensk kystvakt

Fartøyet har ligget til havn i Porto Empedocle på Sicilia siden 7. juli, da det fikk tillatelse til å legge til kai med 180 migranter om bord. Migrantene ble overført til et annet fartøy der de satt i karantene de neste to ukene.

Karantenen endte tirsdag. Onsdag ble Ocean Viking hindret fra å forlate havnen. Kystvakten begrunner det med at det er avdekket tekniske og driftsrelaterte uregelmessigheter.

Kystvakten forklarer ikke hva slags uregelmessigheter det dreier seg om, men uttaler at de satte både fartøyet og skipets mannskaps sikkerhet i fare, samt sikkerheten for andre som kunne ha vært om bord.

Videre er det avdekket uregelmessigheter knyttet til regelverk som har til hensikt å beskytte det marine miljøet, ifølge kystvakten.

SOS Méditerranée, som drifter Ocean Viking, fordømmer kystvaktens beslutning. Den hindrer arbeidet med å redde liv, mener organisasjonen, som også opplyser at årsaken til at skipet holdes igjen, er at kystvakten mener det har fraktet for mange mennesker.

– Gjennom de siste tre månedene har italienske myndigheter brukt det samme argumentet systematisk for å holde igjen fire skip, sier operativ leder Frederic Penard i organisasjonen.

– Hvorfor var ikke sikkerhet en bekymring for sjøfartsmyndighetene tidligere i måneden da Ocean Viking måtte vente elleve dager før det fikk grønt lys til å legge til kai, spør han.