Afghansk jente så mor og far bli henrettet – drepte to Taliban-krigere

Det var 16. juli, midt på dagen i landsbyen Geriveh, i Ghor-provinsen (el. Ghowr) midt i Afghanistan. 15 år gamle Qamar Gul var sammen med sin 12 år gamle bror og sine foreldre i et leirhus, da noen hamret på døren.

Foreldrene ville se hvem det var. Da de så det var en gruppe menn bevæpnet til tennene, nektet de åpne. Etter noen minutter ble døren slått inn.

– De dro min mor ut og skjøt henne i hodet. Så dro de ut min far, og drepte ham også, sier Gul på telefon til Radio Free Europe.

Da angriperne var på vei inn igjen, tok hun fram våpenet som faren hadde lagt fra seg, en AK-47, og begynte å skyte. Hun drepte to av dem, og såret flere andre. Hun skal ha engasjert dem i en time, før regjeringsstyrkene kom og jaget de væpnede mennene vekk.

Artikkelen fortsetter under bildet

Bildet av Qamar gul og rifla går verden rundt etter hennes enmannskrig mot Taliban-krigere som henrettet hennes mor og far. Foto: Faksimile fra Twitter

– Taliban ville hevne seg



Til AFP sier den lokale politisjefen Habiburahman Malekzada at det var Taliban som ville hevne seg på familien for at de har uttrykt sin støtte til regjeringen.

Senere kom flere Taliban-styrker og ville angripe huset, men lokal militis og regjeringsstyrken klarte å avverge angrepet.

Nå har den afghanske regjeringen tatt Gul og hennes 12 år gammel bror til et sikkert sted for å hindre at i Taliban tar hevn.

– Jeg er stolt over å ha drept Taliban-krigere. Jeg drepte min families mordere. Jeg vil kjempe mot Taliban til siste dråpe, sier Gul.

Området hun bor i er en av de mest ustabile i landet og regjeringens kontroll strekker seg lite utenfor den provinsielle hovedstaden Firoz Koh. Gul oppfordrer regjeringen til å beskytte sivile bedre, ettersom det er vanlig for Taliban å gå hus til hus og drepe folk som mistenkes for å støtte regjeringen eller være informanter for regjeringen.

President Ashraf Ghani hyller Gul og har kalt henne «kvinnelig helt» på Twitter.

Strid om fangeutveksling



Egentlig har Taliban signert en våpenhvile med USA, som invaderte landet i 2001. Den gangen var landet under et fundamentalistisk og islamistisk Taliban-styre siden 1996, og støttet av Pakistan og Saudi-Arabia.

Den afghanske regjeringen var ikke formell part i avtalen mellom Taliban-lederne og Donald Trumps administrasjon i januar, men ble likevel forpliktet til å blant annet utveksle fanger med Taliban.

President Ghani har gått med på å løslate noen hundre av fangene, under forutsetning at de vender tilbake til familiene sine og legger ned våpnene. Imidlertid, ifølge Afganistan Times vender de løslatte tilbake til å kjempe for Taliban.

Over 60 nordmenn i Afghanistan



USA har fortsatt 13.000 styrker i Afghanistan, men de fungerer stort sett som sikkerhetsstyrker. Det er afghanske styrker som tar støyten i å konsolidere makten i Afghanistan, og har siden 2014 mistet 45.000 mann, ifølge Ghani.

Siden 2001 har det falt ni nordmenn i Afghanistan. I 2020 opprettholder Norge en styrke på 60 soldater i Resolute Support Mission (RSM) i Afghanistan, som jobber med å utvikle afghanske sikkerhetsstyrker i Kabul. I tillegg har Norge et kirurgisk team ved det militære sykehuset i Kabul.