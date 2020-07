53-åring ble slått med batong i Portland - vekker sterke reaksjoner

53-årige Christopher David ikledde seg helt bevisst sin genser fra marinen da han for første gang skulle protestere mot politivolden mot afroamerikanere.

– Det var helt vanvittig, det de drev med. Jeg mener det var grunnlovsstridig, forteller David til lokalavisen AZ Central.

David ville spørre de føderale betjentene i byen et enkelt spørsmål da han gikk bort til betjentene: «Hvorfor beærer dere ikke eden dere ga om å ære den amerikanske grunnloven?»

Da ble han møtt med fem batongslag og pepperspray direkte i ansiktet. David stod fjellstøtt mens han fikk slagene, men han måtte forlate konfrontasjonen da han fikk peppersprayen i øynene.

Han forlot gruppen med begge langefingrene i været.

Vil ha fokuset tilbake til Black Lives Matter

David er blitt hyllet i sosiale medier for sin stoiske oppførsel og fått kallenavnet «Captain Portland». Selv ønsker han ikke oppmerksomheten:

– Jeg skulle gjerne sett samtalen sentrere seg tilbake til Black Lives Matter, forteller veteranen til AZ Central.

Opptøyene i Portland har vart i nesten to måneder og Trump-administrasjonen satte inn føderale betjenter for å håndtere situasjonen og beskytte føderale bygg. Dette skal bare ha forverret og eskalert situasjonen, ifølge New York Times.

«Åpenbart tilfelle av maktmisbruk»

Ifølge VG skal den demokratiske guvernøren i delstaten Oregon, Kate Brown, kalt agentenes oppførsel for «et åpenbart tilfelle av maktmisbruk».

Heller ikke ordføreren i Portland setter pris på de føderale betjentenes ankomst til byen:

– Hold troppene i dine egne bygninger, eller få dem til å forlate byen vår, uttalte ordfører Ted Wheeler i en pressekonferanse, skriver AP News.