Grønlenderne vil beholde statue av Grønlands apostel

I en avstemning som ble avsluttet tirsdag kveld, har 921 stemt for å beholde statuen av mannen som er kjent som Grønlands apostel. 600 vil rive ham ned fra sokkelen, ifølge den lokale kringkasteren KNR. Til sammen deltok bare 6,5 prosent av de 23.000 som hadde mulighet til å stemme.

Resultatet av avstemningen skal overlevers til kommunestyret, som behandler spørsmålet om Egedes fremtid 2. september.

Statuen har fått maling helt over seg, og noen skrev «decolonize» (avkoloniser) på minnesmerket over Egede. Debatten om statuen – og mannen – har kommet i kjølvannet av lignende debatter og protester i blant annet USA. Også tidligere har statuen vært utsatt for hærverk.

Presten Hans Egede ble født i Harstad og levde fra 1686 til 1758. Han reiste til Grønland, der han jobbet for å omvende urbefolkningen til kristendommen og startet koloniseringen av landet.

– Han var en misjonær som var spydspissen for koloniseringen av Grønland under en dansk konge. Statuen står på en topp og nærmest holder vakt over Nuuk, noe som symboliserer den siste enden av kolonivolden, sa det grønlandske folketingsmedlemmet Aki-Matilda Høegh-Dam 23. juni. Hun har foreslått at statuen tas ned og settes på museum.