Rekordhøyt nytt smittetall i Australia

484 av tilfellene er meldt inn i delstaten Victoria, der myndighetene har forsøkt å få et utbrudd i landets nest største by Melbourne under kontroll, til tross for at byen har vært nedstengt i snart to uker.

Forrige døgnrekord ble satt 28. mars med 459 smittede.

Victoria har nå over 3.400 smittetilfeller. På landsbasis har Australia snart 13.000 tilfeller og 128 dødsfall.

Myndighetene innfører nå krav om bruk av munnbind utendørs i Melbourne. Det blir dermed den første byen i landet der munnbind blir påbudt.