Egypt: 18 islamister drept på Sinai-halvøya

Hærens aksjon avverget et angrep som opprørerne planla mot et av sikkerhetsstyrkens anlegg i byen Bir al-Abd, ifølge uttalelsen.

– I samarbeid med luftforsvaret, klarte sikkerhetsstyrker å jage terrorelementer gjennom en gård og inn i forlatte bygninger der 18 av dem ble drept, blant dem en som hadde på seg et bombebelte, opplyser hæren.

To soldater ble drept og fire andre såret i aksjonen. Hæren ødela også fire biler, blant dem tre som var lastet med eksplosiver.

Byen ligger rundt 80 kilometer vest for Nord-Sinais administrasjonssenter al-Arish og har vært åsted for flere tidligere terrorangrep som IS har påtatt seg ansvar for. Blant dem var det dødeligste angrepet i nyere egyptisk historie der over 300 personer som var samlet til bønn i en moské, ble drept i 2017.

Sikkerhetsstyrkene har lenge kjempet mot et islamistopprør på Sinai-halvøya. I februar 2018 innledet myndighetene en landsomfattende aksjon mot islamistiske opprørere, hovedsakelig i Nord-Sinai.

Ifølge offisielle tall er rundt 990 antatte opprørere blitt drept i regionen, i tillegg til flere titalls medlemmer av landets sikkerhetsstyrke.