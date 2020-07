Fox News saksøkes på grunn av anklager om seksuelle overgrep

To kvinner har stått frem med anklager om seksuell trakassering og overgrep fra ansatte hos den kontroversielle amerikanske TV-kanalen Fox News, skriver The Guardian.

Mandag saksøkte de to kvinnene Fox News for ikke å ta tak i anklagene deres da de meldte fra om trakasseringen allerede i 2017.

Les også: Trumps handelsrådgiver dementerer uttalelse om at handelsavtalen med Kina er droppet

Manipulasjon og trusler

En av kvinnene, Jennifer Eckhart, som pleide å jobbe for Fox News, forteller i et søksmål at Ed Henry, som var nyhetsoppleser på nasjonalt nivå for Fox News, utsatte henne for seksuelle overgrep og voldtekt.

– Jeg håper dette vil bidra til å skape et bedre arbeidsmiljø for kvinner hos Fox News, og for alle som blir ofre på sin egen arbeidsplass, sa Eckhart ifølge The Guardian.

Eckhart forteller at Henry manipulerte og truet henne med konsekvenser om hun ikke gikk med på å ha sex med ham.

Henry mistet jobben tidligere i juli, da detaljer om overgrepene ble kjent. Advokaten til Henry, Catherine Foti, holder fast ved at Eckhart samtykket til forholdet, og sier at Henry ser frem til å bevise dette i retten, blant annet ved å presentere det hun kaller «eksplisitte bilder».

– Åpenbart useriøst

Den andre kvinnen, Cathy Areu, som også pleide å jobbe for Fox News, forteller om seksuell trakassering fra TV-personligheter Sean Hannity og Tucker Carlson.

I en pressemelding skriver Fox News at de fikk et advokatbyrå til å utføre en «grundig og uavhengig granskning» av Areu sine anklager mot Carlson og Hannity. Byrået skal ha funnet at anklagene var «falske, åpenbart useriøse og fullstendig blottet for innhold.»

Les også: Trump stilt til veggs om corona-utsagn: – Det der stemmer ikke