Trump-talskvinne: Han har reddet 3 til 4 millioner liv

Nærmere 4 millioner amerikanere har fått påvist coronasmitte, og blant dem er det til nå registrert 144.000 døde. USA er dermed uten sidestykke det hardest rammede landet i verden.

Viruset sprer seg nå raskt i de folkerike delstatene Florida, California og Texas, og Trump har fått hard kritikk for sin håndtering av krisen.

Trumps talskvinne Kayleigh McEnany mener imidlertid at presidenten har gjort det som måtte gjøres og hevder at han med sin politikk har bidratt til å redde 3 til 4 millioner menneskeliv i USA.

Trump selv har gjentatte ganger hevdet å ha reddet millioner av menneskeliv, og han har vist til en britisk studie som anslo at 2,2 millioner liv kunne ha gått tapt dersom myndighetene ikke hadde stengt ned samfunnet.

Trump har imidlertid kritisert nedstengning og ivret etter å gjenåpne samfunnet, men flere delstater som har gjort dette ser nå en smitteoppblomstring.

Meningsmålinger viser at mange amerikanere er lite imponert over Trumps håndtering av coronakrisen, noe som kan komme til å koste ham dyrt når han skal forsøke å bli gjenvalgt for fire nye år i november.