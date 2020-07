Argentina avviser nytt gjeldstilbud fra kreditorer

– Det er umulig for oss å bevege oss videre fra det siste tilbudet, sa Fernandez i en uttalelse på argentinsk fjernsyn mandag.

Regjeringen avviste tilbudet etter at kreditorene tidligere mandag gjorde det samme med regjeringens siste tilbud.

Detaljene i kreditorenes tilbud er ikke kjent. Regjeringens siste tilbud var en forbedring fra forrige tilbud som myndighetene presenterte overfor kreditorgruppene. Regjeringen foreslo blant annet å redusere avdragsfriheten fra tre år til ett år, og med start på de første innbetalingene i september 2021. Det var likevel ikke godt nok for kreditorene.

– Argentinas tilbud er ikke bra nok til at kreditorgruppene kan godta det, het det i en uttalelse fra kreditorene tidligere mandag.

De la til at de ikke ville være i stand til å overholde regjeringens frist til å inngå enighet innen 4. august. Men de ga likevel uttrykk for at de har tro på en løsning som vil sikre framtidig økonomisk bærekraft for landet.

Striden dreier seg om hvordan Argentinas gjeld på 66 milliarder dollar kan restruktureres. Beløpet utgjør om lag en femdel av landets totale gjeld på 324 milliarder dollar, noe som utgjør rundt 90 prosent av landets bruttonasjonalprodukt (BNP).

Argentinas økonomi har vært i resesjon siden 2018. Koronapandemien har forverret situasjonen ytterligere. Det internasjonale pengefondet (IMF) anslår at landets økonomi vil krympe med 9,9 prosent i år.