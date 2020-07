Bil gikk opp i flammer på E18

14:04 rykket nødeatetene ut til en brennende bil på nordgående E18 ved Sande, ifølge Politiet Sør-Øst.

Føreren kom seg uskadd ut av den brennende bilen.

Det var mye røyk på stedet og trafikken gikk svært sakte forbi. E18 ble helt stengt i nordgående løp, og det dannet seg kø.

Ifølge Drammens Tidende skal føreren ha plutselig oppdaget røyk fra motoren, og kjørte ut til siden for veibanen og kom seg ut.

Veien er åpnet igjen.

Under en time tidligere, klokken 13:14, meldte Politiet Sør-Øst om at nødetatene var på vei til bilulykke på E18, den gangen sørgående, ved Porsgrunn. Der var det en påkjørsel bakfra med to biler involvert. Det skal ikke ha oppstått alvorlige skader.