WHO-sjefforsker: Coronavaksine kan være i boks neste sommer

– Vi har nå over 20 vaksinekandidater i kliniske studier. Så vi håper på at et par av dem vil virke. Det vil være veldig uheldig om alle mislykkes, sier sjefforsker Soumya Swaminathan til DPA.

– Så hvis vi er praktiske, ser vi midten av 2021 som når vi kan ha en vaksine som det kan distribueres mye av, uttaler hun.

Forskeren understreker likevel at det er umulig å forutse et konkret tidspunkt. Det tok ifølge henne tre måneder fra viruset var genetisk kartlagt i januar til den første vaksinetestingen startet, noe som regnes som svært raskt.

