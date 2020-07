Portlands ordfører vil ikke ha føderale agenter

Ordfører Ted Wheeler anklager føderale agenter for å bidra til eskalering i en langvarig konflikt mellom demonstranter og politi ved at de kjører rundt i byen i umerkede biler og pågriper folk på åpen gate uten å identifisere seg selv.

– Tilstedeværelsen deres her fører til mer vold og mer hærverk. Det hjelper ikke på situasjonen i det hele tatt. De er uønsket her. Vi har ikke bedt dem om å være her. Faktisk ønsker vi at de forlater byen, sier Wheeler.

President Donald Trump skrev på Twitter søndag at Washington, med å sende føderale agenter til Portland, forsøker å hjelpe byen, ikke skade den.

– Byens ledere har i flere måneder mistet kontrollen over anarkister og oppviglere, skrev Trump.

Wheeler mener på sin side at agentene, som Portland ikke hadde bedt om å få tilsendt, setter byens eget politi og innbyggere i fare.

Demonstrasjonene mot rasisme og politivold etter at George Floyd døde i politiets varetekt, har pågått i Portland og ellers i USA i seks uker.