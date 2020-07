Belgisk prins fikk spansk coronabot

Den 28 år gamle nevøen til kong Fillip bøtelegges etter at han deltok i sin kjærestes fødselsdagsfest i Spania i slutten av mai.

Prinsens reise til og fra Spania under coronapandemien ble kraftig kritisert, og fikk enda mer oppmerksomhet etter at han testet positivt for viruset ved hjemkomst til Belgia.

Boten ble på 10.400 euro, men prinsen trenger bare å betale halvparten av boten fordi han ikke velger å anke pålegget.