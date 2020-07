Rakettangrep i Bagdad under iransk utenriksministerbesøk

Minst to raketter slo søndag ned utenfor USAs ambassade i den tungt bevoktede delen av Bagdad, opplyser nyhetsbyrået AFPs kilder i det irakiske sikkerhetsapparatet.

Diplomater stasjonert i området forteller at de kunne høre sirener som ulte i rundt en time etter angrepet. Det er uklart om rakettene gjorde noe skade.

Amerikanernes rakettforsvarssystem ble ikke aktivert, muligens fordi missilenes bane ikke tilsa at de ville slå ned innenfor USAs enorme ambassadekompleks.

Siden oktober har amerikanske militære og diplomatiske baser i Irak vært mål for rundt 30 rakettangrep, men det er sjelden med slike angrep på dagtid.

Denne gangen skjedde angrepet på ettermiddagen, samtidig som Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif møtte høytstående irakiske tjenestemenn i nærheten. Han hadde samtaler med blant andre utenriksminister Fuad Hussein og statsminister Mustafa al-Kadhemi, som kommende uke skal besøke Irans fremste regionale rival Saudi-Arabia.

Det er første gang Zarif er i Bagdad siden USA likviderte Irans øverste general Qasem Soleimani i et droneangrep i Bagdad i januar.

Zarif understreker under besøket at forholdet mellom de to nabolandene ikke vil «rystes» av likvideringen, som han kalte et massivt tap i kampen mot den ytterliggående islamistgruppa IS.