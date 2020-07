Henrettelser av tre dødsdømte i Iran er stanset

– Vi leverte en begjæring til høyesterett om ny rettssak, og den er tatt til følge. Vi håper dommene blir opphevet, sier advokat Babak Paknia til nyhetsbyrået AFP.

Sammen med de tre andre forsvarerne i saken har han tidligere påpekt at en av dommerne var imot dødsstraff for de tre tiltalte. Amirhossein Moradi, Said Tamjidi og Mohammad Rajabi er alle i midten av 20-årene.

Forrige uke opplyste rettsvesenet at en domstol hadde opprettholdt dødsdommene. Det ble opplyst at bevismateriale på mennenes telefoner viste at de hadde tent på banker, busser og offentlige bygninger under demonstrasjonene i november

Sosiale medier

Etter dommen har det vært en rekke delte poster på sosiale medier med emneknaggen DontExecute – ikke henrett – for å stanse henrettelsene i landet.

En talsmann for landets domstoler, Gholamhossein Esmaili, har tidligere sagt at dommene kan bli opphevet gjennom en ekstraordinær prosess som åpner for ny rettssak.

Demonstrasjonene i fjor høst oppsto etter at myndigheten mer enn doblet prisen på drivstoff, noe som forverret den økonomiske situasjonen for mange. Uroen spredde seg raskt fra en håndfull byer til minst 100 steder rundt i landet. Bensinpumper ble stukket i brann, politistasjoner angrepet og butikker plyndret, for sikkerhetsstyrkene slo til samtidig som internett ble blokkert.

Uenige om dødstall

En ledende iransk parlamentariker sa i juni at 230 mennesker ble drept og flere tusen skadd i demonstrasjonene. Myndighetene har ikke kommet med offisielle tall, men avviser tall fra utenlandske medier og rettighetsgrupper som løgner.

Amnesty International sier 304 mennesker ble drept, mens en uavhengig gruppe FN-eksperter mener tallet er 400, inkludert minst 12 barn. USA har hevdet at over 1.000 ble drept.