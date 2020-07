Fremmedkriger i Danmark siktet for forræderi

I 2013 reiste 29-åringen til Syria. En video som ble lagt ut på nettet viser hvordan han og tre andre menn skjøt på blink med bilder av politikerne Naser Khader og Anders Fogh Rasmussen, avistegner Kurt Westergaard og samfunnsdebattantene Lars Hedegaard og Ahmed Akkari, skriver avisen.

Fire år senere ble mannen såret i et bombeangrep, og etter det bla han, kona og deres to barn smuglet inn i Tyrkia. Der ble han pågrepet i desember 2017. Snaut to år senere ble han utlevert til Danmark, der han ble varetektsfengslet for terrorlovbrudd, oppfordring til ulovlige handlinger og for å ha oppholdt seg i «forbudt område» i Syria.

22. juni i år ble fengslingsgrunnlaget utvidet til å omfatte landsforræderi. Den aktuelle forræderiparagrafen er forholdsvis ny og ble innført i 2015. Målet var å dekke fremmedkrigere som ikke var omfattet av den gamle forræderiloven som kun gjaldt dersom motstanderen man sluttet seg til var en stat. Strafferammen er ti års fengsel. Mannen nekter straffskyld.

Ingen har vært tiltalt for forræderi i Danmark siden rettsoppgjøret etter andre verdenskrig med dem som hadde gått i tjeneste for Nazi-Tyskland, sier jussprofessor Jørn Vestergaard ved Københavns Universitet.