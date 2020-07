Merkel: Mulig det ikke blir noen løsning på toppmøte

Møtet skulle egentlig vært avsluttet lørdag, men EU-president Charles Michel besluttet å ta søndagen til hjelp. Merkel, som allerede før møtet gjorde det klart at det kan bli nødvendig å samle EU-lederne på nytt senere i måneden, gjentar søndag at det er mulig det ikke blir noen enighet i Brussel denne helgen.

– Jeg kan fortsatt ikke si om vi finner en løsning. Det er mye godvilje, men mange forskjellige ønsker. Jeg skal gjøre mitt beste, men det kan tenkes at det ikke blir noe resultat i dag, sier hun.

På sitt første fysiske møte siden februar, diskuterer EU-lederne et gjenreisningsfond på 750 milliarder euro for å få økonomien på fote etter koronakrisen. I et forsøk på å løse den fastlåste forhandlingssituasjonen, foreslo Michel at en større andel av tildelingene fra fondet – 60 prosent i stedet for to tredeler – skulle komme som lån i stedet for overføringer.

I tillegg tilbød han Sverige, Danmark og Østerrike økt rabatt på budsjettbidraget, men det var ikke nok til å blidgjøre «de forsiktige fire». Sammen med de tre ovennevnte er Nederland med i gruppen som generelt holder igjen på pengebruken i EU.

Michel ventes å legge fram et nytt kompromissforslag søndag formiddag, opplyser svenske regjeringskilder til TT.