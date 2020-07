Schumachers nære venn: – Han kjemper

Siden skiulykken i 2013 har familien vernet om privatlivet til Michael Schumacher. Den syvdoble verdensmesteren pådro seg omfattende hodeskader i den alvorlige ulykken i de franske alpene.

Etter flere måneder i koma ble han flyttet til sitt hjem i Sveits. 51-åringen skal fortsatt være i en rehabiliteringsfase og er ikke sett offentlig siden ulykken.

En som har besøkt Schumacher flere ganger de siste årene er hans nære venn Jean Todt.

– Jeg besøkte Michael forrige uke, sier han til Daily Mail.

– Håper verden vil se ham igjen



Todt, nåværende president i det internasjonale motorsportsforbundet (FIA), jobbet som Ferraris teamsjef under tyskerens storhetstid på formel 1-banen.

Han ønsker ikke å røpe noe om 51-åringens helsetilstand, men sier at Schumacher jobber mot at han igjen kan vise seg for offentligheten.

Jean Todt, president i det internasjonale motorsportsforbundet (FIA), er besøkt Michael Schumacher flere ganger. Foto: Asanka Brendon Ratnayake / AFP

– Han kjemper. Jeg håper verden vil se ham igjen. Det er det han og familien jobber mot, sier Todt.

Den tidligere teamsjefen har uttalt at tyskeren har gjort fremgang i rehabiliteringsarbeidet.



Innlagt på sykehus



I september i fjor meldte flere franske medier at Schumacher hadde blitt innlagt på et sykehus i Paris. Der skal han ha fått blodoverføring, og det skal ha blitt tilført stamceller til blodet hans, ifølge Le Parisiens journalist Jean-Michel Decugis.

– Det skal ha en positiv effekt på hele kroppen, og også hjernen, sa Decugis til BFMTV da sykehusinnleggelsen ble kjent.

Ifølge Le Parisien skal 51-åringen ha fått behandling av kirurgen Philippe Menasche, som er beskrevet som en pioner på feltet stamcellekirurgi i forbindelse med hjertefeil.

Kritikk fra tidligere manager



Siden september 2014 har Schumacher holdt til ved hjemstedet sitt i Gland i nærheten av Genèvesjøen i Sveits. Det er tidligere kjent at 51-åringen blir behandlet i familiens hjem – som er omgjort til et topp moderne sykehus, med døgnkontinuerlig bemanning.

(Saken fortsetter under bildet)

HJEMME: I sitt eget hjem i Sveits behandles Michael Schumacher for skadene han pådro seg i skiulykken i 2013. Foto: Reuters/Denis Balibouse/NTB scanpix

Familien har flere ganger fått kritikk for å ikke informere offentligheten om 51-åringens helsetilstand. En av de som har kommet med kritikk er Willi Webber, som i en årrekke var manager for Schumacher.

Sabine Kehm, 51-åringens nåværende manager, har vært klar på at man må respektere familiens håndtering av situasjonen.

– Michael har hele tiden vært veldig nøye med å skille mellom hans private og offentlige jeg. Fansen og mediene har alltid akseptert det. Vi har tatt en beslutning om å beskytte hans privatliv fra allmennheten med hans beste i tankene. Familien har håndtert dette på sin måte, uttalte Kehm om kritikken i 2017.



Gjennom karrieren har Schumacher vunnet syv VM-titler fra 1994 til 2004. Han er med det flest VM-titler i sportens historie. Han la opp i 2012.