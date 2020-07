EU-ledere krever slutt på innblanding i Libya

– Vi er klar til å vurdere en mulig bruk av sanksjoner om bruddene på embargoen til lands, til sjøs og i luften fortsetter, sa statsminister Angela Merkel, president Emmanuel Macron og statsminister Giuseppe Conte i en felles erklæring lørdag.

De nevnte ikke konkrete land i erklæringen, men Frankrike har gjentatte ganger anklaget Tyrkia for å krenke embargoen som EU nylig etablerte en flåtestyrke for å håndheve.

Tidligere denne måneden sa FNs generalsekretær António Guterres at utenlandsk innblanding i Libya hadde nådd et nivå som er uten sidestykke.

Bombing endte i kaos

Det har hersket kaos i Libya siden en borgerkrig i 2011 endte med at diktatoren Muammar Gaddafi ble drept. Norge deltok i den vestlige bombekampanjen mot landet som bidro til Gaddafis død og det påfølgende sammenbruddet.

Landet er nå delt mellom rivaliserende administrasjoner i øst og vest som kjemper mot hverandre ved hjelp av diverse væpnede grupper og militser, og med støtte fra andre land.

Tyrkia er en viktig støttespiller for den internasjonalt anerkjente regjeringen i Tripoli, mens Egypt, Russland og De forente arabiske emiratene støtter opprørsstyrkene til general Khalifa Haftar i øst.

Gjensidige anklager

Mens Tyrkia beskyldes for å ha sendt tusener av syriske leiesoldater og store mengder våpen til Tripoli, beskylder Tyrkia samtidig Emiratene for å forsyne Haftar med våpen og leiesoldater.

Pentagon sier i en ny rapport at Tyrkia betalte og tilbød statsborgerskap til mellom 3.500 og 3.800 syriske leiesoldater for å kjempe for Tripoli-regjeringen.

Den tyrkiske intervensjonen bidro til å endre den libyske krigens gang ved å stanse offensiven til Haftar mot Tripoli.

Bekymret for russisk innflytelse

USA er også bekymret for Russlands voksende innflytelse i Libya, der hundrevis av russiske leiesoldater hjalp Haftar under en offensiv mot Tripoli, som nylig ble slått tilbake med tyrkisk hjelp.

Tyrkia satser etter alt å dømme på Tripoli-regjeringen for å øke sin innflytelse i den østlige delen av Middelhavet, der Tyrkia blant annet er i konflikt med Kypros om oljeleting.

Tyrkias åpne intervensjon, blant annet også med tyrkiske militære, står i kontrast til den mer skjulte støtten som blant andre Russland gir til Haftars side.

Russiske leiesoldater

En privat militærgruppe ved navn Wagner-gruppen, som har bånd til den russiske regjeringen, sendte allerede i fjor høst skarpskyttere og droner til støtte for Haftar.

Som svar på den tyrkiske intervensjonen sendte Wagner-gruppen tidligere i år mellom 800 og 2.500 leiesoldater til Libya. Ifølge rapporten ble Russland og Syria enige om å sende 300–400 tidligere syriske opprørere som fikk god lønn og løfte om amnesti av Bashar al-Assads regjering.

I mai anklaget Pentagon Russland for å ha sendt en skvadron på minst 14 jagerfly til Libya, fly som var malt om i Syria for å skjule hvor de var fra, og for en uke siden ble russiske leiesoldater anklaget for å ha plantet miner rundt Tripoli.