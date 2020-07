Barcelona-politiet stoppet folk på vei til stranden

Som følge av økning i koronasmitte i den nordspanske regionshovedstaden oppfordret katalanske myndigheter fredag folk til å bli hjemme.

Politiet hindret lørdag flere mennesker i å ta seg til stranden og brukte høyttalere for å be folk som alt lå på sanden, om å bevege seg bort. De lå for tett, noe som kan øke smitterisikoen, var beskjeden.

Barcelona og andre deler av Catalonia har opplevd de største koronautbruddene i Spania siden de strenge restriksjonene ble opphevet for knappe tre uker siden.

Lørdag ble det rapportert om over 1.200 nye smittetilfeller i regionen.