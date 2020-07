Familie drept av artilleriild i Kashmir

Familien holdt på å lage mat hjemme da de ble truffet. De døde momentant, sier den indiske tjenestemannen Rahul Yadav om hendelsen i distriktet Poonch. Distriktet ligger ved delelinjen som skiller den indiskkontrollerte og den pakistanskkontrollerte delen av Kashmir.

En talsmann for den indiske hæren sier pakistanske styrker angrep indiske stillinger langs delelinjen. Oberstløytnant Devender Anand sier det var et «uprovosert brudd» på en våpenhvileavtale mellom de to atommaktene fra 2003. Anand sier indiske stryker besvarte ilden.

Pakistan har foreløpig ikke kommentert hendelsen. Tidligere har partene beskyldt hverandre for å ha startet trefninger langs grenselinjen som deler territoriet begge landene gjør krav på. De siste månedene har det vært nesten daglige kamper langs grensen. Titalls soldater og sivile er drept på begge sider.