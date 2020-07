Iran: Svarte bokser fra nedskutt fly sendt til Frankrike

– En dommer og tjenestemenn fra luftfartsmyndighetene overførte boksene til Paris i går, og avlesingen vil begynne mandag, sier viseutenriksminister Mohsen Bharavand til avisen Etemad lørdag. Han takker franske myndigheter for godt samarbeid i saken.

Alle de 176 om bord omkom da flyet fra Ukraine International Airlines ble skutt ned like etter avgang fra Teheran. Det tok flere dager før Iran innrømmet hva som hadde skjedd. De svarte boksene er ventet å inneholde informasjon om de siste øyeblikkene før to missiler traff flyet.

Iran hevdet denne uken at nedskytingen skyldtes en feiljustert radar og menneskelig svikt. Luftforsvaret rundt den iranske hovedstaden var i høy beredskap i tilfelle USA skulle slå tilbake etter et iransk angrep på amerikanske styrker i Irak. Angrepet kom etter at USA likviderte den fremstående iranske generalen Qasem Soleimani og ni andre personer i et droneangrep nær flyplassen i Bagdad.

Canada, som mistet flere borgere i nedskytingen, og Ukraina har i flere måneder krevd at Iran utleverer boksene til et annet land der de kan analyseres. Iran har ikke utstyr til å avlese innholdet i boksene. Landet har lagt skylden for den trege utleveringen på coronakrisen.