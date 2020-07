Pandemien kan skyve 50 millioner afrikanere ut i ekstrem fattigdom

Rundt regnet en tredel av Afrikas innbyggere, 425 millioner mennesker, er i 2020 ventet å leve under den internasjonale fattigdomsgrensen på 1,90 dollar dagen. Dette anslaget ble gjort før pandemien slo til.

Etter Oseania er Afrika det kontinentet som er minst rammet av corona, med om lag 500.000 smittetilfeller og 11.700 døde. Men helsekrisen har rasert arbeidsmarkedet, desimert inntektene og svekket økonomier over hele kontinentet.

Store tall

– Mellom 28,2 og 49,2 millioner flere afrikanere kan bli skjøvet ut i ekstrem fattigdom i år og neste år, heter det i rapporten fra utviklingsbanken. Det høyeste anslaget betegne som «worst case», men ikke urealistisk.

Bruttonasjonalproduktet er ventet å falle med mellom 1,7 prosent og 3,4 prosent. Før pandemien var det spådd vekst.

Det internasjonale pengefondet (IMF) anslo i forrige måned at Afrika sør for Sahara vil oppleve kraftige nedgangstider, med et fall i BNP på 3,2 prosent. Inntektene vil synke til 2010-nivå.

Jobber går tapt

Utviklingsbanken regner med at mellom 24, 6 og 30 millioner jobber vil forsvinne i år på grunn av coronakrisen. Nigeria, kontinentets mest folkerike land, vil opplevde den største økningen i fattigdom.

Mellom 8,5 millioner og 11,5 millioner av en befolkning på 200 millioner vil komme i kategorien ekstremt fattige i inneværende år. Fallet i oljepriser forsterker de økonomiske konsekvensene for oljelandet Nigeria.

I Kongo, der hele 72 prosent av de 90 millioner innbyggerne lever under fattigdomsgrensen, vil ytterligere 2,7 til 3,4 millioner mennesker ende i gruppen ekstremt fattige.