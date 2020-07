Mistanke om at brann i fransk katedral var påsatt

Meldingen om brannen kom inn litt etter klokken 7.30 lørdag. Det brant på innsiden av katedralen, melder nettavisen LCI.

Bilder i lokale medier viste flammer på innsiden av vinduene over den gotiske katedralens hovedinngang, og det kom røyk ut av vinduene.

Rett etter klokken 10 opplyste brannvesenet at de hadde kontroll på brannen.

«Ubeskrivelig tap»

Rundt 100 brannfolk deltok i slokkingen av flammene i katedralen som sto ferdig i 1891–457 år etter at grunnsteinen ble lagt.

Den katolske presten François Renaud, som har ansvaret i katedralen, beskriver et ubeskrivelig tap av uvurderlige historiske skatter.

Det store orgelet fra 1600-tallet er «helt forsvunnet», forteller han etter å ha betraktet skadene sammen med brannmannskaper.

Etterforskes

Statsadvokat Pierre Sennes har startet etterforskning. Til France TV sier han at det er tre arnesteder, ett ved orgelet og ett på hver side av kirkeskipet.

– Det får oss til å prioritere hypotesen om at det ligger noe kriminelt bak, at dette ikke er et resultat av tilfeldigheter, sier Sennes.

Et vitne som bor like i nærheten, sier han ble vekket av en merkelig lyd fra klokkene.

– Jeg tenkte at noe var galt, for dette er ikke den lyden de vanligvis lager, sier mannen. Han beskriver svart røyk som kom ut fra bygget.

Tre ministre

Landets ferske statsminister Jean Castex reiste lørdag til Nantes.

– Jeg vil vite hva som har skjedd, og jeg vil vise min solidaritet med befolkningen i Nantes, sier Castex.

Brannen vekker minner om storbrannen i Notre-Dame i Paris i fjor vår, der taket og spiret på katedralen kollapset.

Men skadene i Nantes kan ikke sammenlignes med dem på katedralen i Paris, påpeker regionens brannsjef Laurent Ferlay.

Katedralen i Nantes, som ligger langs elven Loire vest i landet, ble også utsatt for en stor brann i 1972. En annen kirke i byen fikk store skader i en brann i 2015.