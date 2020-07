Smitten sprer seg raskere i India tross tiltak

Antall smittede passerte en million på fredag, med 671 dødsfall det siste døgnet er tallet på døde oppe i 26.273.

Flere delstater har innført lokale og regionale nedstengninger etter at de nasjonale tiltakene gradvis har blitt opphevet og smitten har blusset opp flere steder.

Opposisjonsleder Rahul Gandhi ber statsminister Narendra Modi innføre konkrete tiltak for å få kontroll over pandemien. Gandhi sier at med dagens smittetakt, vil India ha to millioner smittede 10. august.